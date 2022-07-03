شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بتروجت: مبروك لجمهور الأهلى التأهل لنهائى الكأس وهذا سر حديثى مع سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، النادي الأهلي جماهير ولاعبين وجهاز فني على الفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر، موجها الشكر إلى لاعبي بتروجت على أدائهم طوال المباراة في ظل الظروف الصعبة التي عاشوها قبل اللقاء.

وقال شعبان، خلال تصريحات صحفية: "الفترة الأخيرة كما نعمل مع 16 لاعبا فقط لا غير، وألوم على وكلاء اللاعبين الذين أقنعوا لاعبيهم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري بالبقاء في المنزل لمدة شهرين، وحرموهم من ناديهم طوال هذه الفترة، وهذا لا يمت للاحتراف بصلة، فلو أراد اللاعب الرحيل فليرحل بشكل قانوني ورسمي ولن نمنعه ولكن بهذا الشكل فلقد أصابنا بالاستياء الشديد".

وأضاف: "كان لدينا فرصة في تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين، ولكن اتحاد الكرة رفض ذلك بحجة أن مسابقة الناشئين قد انتهت، تحترم اللوائح والقوانين، ولكن هذه المباراة كانت فرصة لتقديم ناشئين جدد للكرة المصرية وفرصة لإظهار أنفسهم ضد النادي الأهلي".

وتابع: "العنصر البدني كان مهما ومؤثرا بشكل كبير في نتيجة المباراة الموسم انتهى منذ شهر تقريبا، وحاولنا رفع معدل اللياقة البدنية، ولكن كان ذلك صعبا في تلك الفترة، واجهنا ضغطا كبيرا، ولو كانت لدينا عناصر كافية لكنا قدمنا أفضل من ذلك على المستوى البدني والتكتيكي".

واستطرد: "كنت متأكدا من هبوط المستوى البدني، ولكن كان يجب علينا تقسيم المباراة، لذلك ضغط على الأهلي في بداية اللقاء، وكنت أراهن على تأخر النتيجة ووقتها كان الأهلي سيضعف بدنيا، ولكن الاهلي خطف هدفين".

وعن حديثه مع سواريز مدرب الأهلي الجديد، بعد نهاية المباراة قال هيثم شعبان: "سواريز هنأني على الأداء في هذه المباراة، وتمنى لنا التوفيق والصعود إلى الدوري الممتاز، وهنأته على تدريب الأهلي، وقلت له إنه يتولى تدريب ناد كبير، وتمنيت له الفوز بالبطولات التي يشارك فيها".