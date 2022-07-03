شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: محمد النني يستحق التواجد في أكبر أندية العالم.. ومباراة الزمالك صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن محمد النني نموذج لكل اللاعبين في مصر.

وقال عادل، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "محمد النني يستحق التواجد في أكبر أندية العالم وهو لاعب مجتهد".

وتابع :"مباراة الزمالك والمقاولون المقبلة في غاية الصعوبة، وخارج التوقعات".