شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: محمد النني يستحق التواجد في أكبر أندية العالم.. ومباراة الزمالك صعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن محمد النني نموذج لكل اللاعبين في مصر.
وقال عادل، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "محمد النني يستحق التواجد في أكبر أندية العالم وهو لاعب مجتهد".
وتابع :"مباراة الزمالك والمقاولون المقبلة في غاية الصعوبة، وخارج التوقعات".
على جانب آخر نشر محمد النني، نجم أرسنال الانجليزي، صورا من مرانه الأخير في نادي المقاولون العرب، قبل العودة إلى إنجلترا؛ للانضمام إلى فريقه استعدادا للموسم الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".
وقال النني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، خلال تكريمه الأحد الماضي بالمقاولون، عن موعد سفره إلى إنجلترا والمقرر له اليوم الأحد.
وحرص محمد النني طوال الأيام الماضية على خوض بعض التدريبات بنادي المقاولون، وذلك لرفع لياقته البدنية.