شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، مباراتان مثيرتان فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية بين الإسماعيلي وغزل المحلة، وفيوتشر مع إنبي.





موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة

في السادسة مساء، يلتقي فريق الإسماعيلي مع غزل المحلة على ملعب الجبل الأخضر، مجددا بعد التعادل الإيجابي الذى حسم مباراتهما فى الدوري الأسبوع الماضي.

ويحتل فريق الاسماعيلى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 لقاء، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات.

وفى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز فى 5 مواجهات وتعادل في 11 مباراة وخسر 7 لقاءات.

موعد مباراة فيوتشر وإنبي

وفى التاسعة والنصف مساءً، يواجه فريق فيوتشر نظيره إنبي باستاد القاهرة الدولي، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث يدخلها الفريقان بعد السقوط في الدوري، حيث سقط إنبي أمام بيراميدز، بينما سقط فيوتشر أمام طلائع الجيش.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وفى المقابل، يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.