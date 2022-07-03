شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: اللاعب المصرى ذكى ويحتاج للتطوير.. وسجلت ملاحظات عن ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن اللاعب المصرى يتميز بالذكاء، ولكنه يحتاج إلى تطوير في بعض الأمور الفنية المهمة حتى يصل إلى الكمالية في الالتزام في تنفيذ التعليمات.

وأضاف مدرب الأهلى، خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "أون تايم سبورتس"، أنه يحاول التعرف على ثقافة اللاعب المصرى، لافتا إلى أنه كان لديه الفضول لاكتشاف ذلك من أجل رفع مستوى كرة القدم المصرية بشكل عام.

وأشار ريكاردو سواريز إلى أن لاعبى الأهلى مروا بأسبوع صعب بدأ بالخسارة من فريق سموحة بالدورى العام فضلا عن قدوم مدير فنى جديد موضحا أنه مع الوقت سيستطيع تنفيذ أفكاره، وخططه الفنية داخل الملعب.

وأوضح المدير الفني لفريق الأهلى أنه كانت لديه أفكار عديدة في مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام بتروجت، لافتا إلى أنه ركز على الجوانب الدفاعية مؤكدا أنه كان على علم بأن اللقاء لن يخرج بالشكل الجيد موجها التحية إلى لاعبيه لتنفذ تعليماته في المباراة، رغم أنه كان يشعر بالقلق تجاه هذه النقطة.

وأشاد سواريز بـ سامى قمصان المدرب في جهازه الفني على ما قام به من دور كبير في إمداده بالمعلومات المهمة قبل المباراة التي ساعدته في الفوز على بتروجت بهدفين نظيفين والتأهل إلى النهائي لملاقاة فريق الزمالك يوم 21 يوليو الجاري.

واختتم سواريز حديثه مبينا بعض الملاحظات التي دونها فى الأجندة التي كان يحملها في المباراة، موضحا أنه دوّن فيها بعض الأمور الفنية المهمة وخصوصا اللاعب صاحب القميص رقم 6 الذى يرتديه ياسر إبراهيم رافضا الكشف عن هذه التعليمات معطيا الحرية للاعب إذا أراد قولها.