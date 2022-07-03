شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال السوداني: محمد أبو جبل ضمن حساباتنا فى صفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، عن حقيقة ضم محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم المقبل.

وقال السوباط، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نحن نسعى لتدعيم الفريق في الصيف، وذلك من أجل العودة للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل".

وأضاف: "محمد أبوجبل ضمن حسابات الفريق لضمه لتدعيم صفوف الفريق في هذا المركز".