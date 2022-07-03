شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال السوداني: محمد أبو جبل ضمن حساباتنا فى صفقات الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، عن حقيقة ضم محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم المقبل.
وقال السوباط، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نحن نسعى لتدعيم الفريق في الصيف، وذلك من أجل العودة للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل".
وأضاف: "محمد أبوجبل ضمن حسابات الفريق لضمه لتدعيم صفوف الفريق في هذا المركز".
وينتظر محمد أبو جبل، حارس الزمالك، توقيع عقوبة مغلظة عليه من مجلس إدارة النادى خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم مصيره والانخراط فى التدريبات مع زملائه بالفريق بعد الغياب خلال المباراتين الماضيتين.
وتعلل محمد أبو جبل قبل لقاء القمة أمام الأهلى بالإصابة، ما أدى لخروجه من قائمة الزمالك، على الرغم من عودته قبلها من معسكر المنتخب الوطنى الذى شارك فيه فى مباراتى غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وجلس على الدكة فى لقاء كوريا الجنوبية الودى، مما أثار غضب الجهاز الفنى ومجلس الإدارة وترددت أنباء عن إحالته للتحقيق للوقوف على حقيقة الأمر.