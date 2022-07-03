شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والوكلاء يتحكمون في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي بتروجت، بأداء لاعبيه أمام الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2021 – 2022، والتي خسرها الفريق البترولي بثنائية نظيفة.
وقال شعبان، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "قدمنا مباراة تكتيكية جيدة أمام الأهلي، رغم النقص العددي والغيابات بسبب نهاية الدوري في القسم الثاني ورحيل بعض اللاعبين".
وأضاف: "الوكلاء يتحكمون في الكرة المصرية بشكل كبير، وتعاملوا معنا بشكل غير محترف، حيث طلبوا من اللاعبين المنتهية عقودهم، عدم خوض المباراة ".
تأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتعهما مساء السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.
وصعد الأهلي لملاقاة غريمه الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يوم 21 يوليو المقبل، حيث صعد الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أسوان في نصف نهائي البطولة.