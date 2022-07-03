شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والوكلاء يتحكمون في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي بتروجت، بأداء لاعبيه أمام الأهلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 2021 – 2022، والتي خسرها الفريق البترولي بثنائية نظيفة.

وقال شعبان، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "قدمنا مباراة تكتيكية جيدة أمام الأهلي، رغم النقص العددي والغيابات بسبب نهاية الدوري في القسم الثاني ورحيل بعض اللاعبين".

وأضاف: "الوكلاء يتحكمون في الكرة المصرية بشكل كبير، وتعاملوا معنا بشكل غير محترف، حيث طلبوا من اللاعبين المنتهية عقودهم، عدم خوض المباراة ".