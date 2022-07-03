شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي مدافع الأهلي يحتفل بخطوبته.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود متولي، مدافع الأهلي، بخطوبته، حيث قام اللاعب بنشر صورة تجمعه مع عروسه، معلنا إنهاء حياة العزوبية التي كان عاشها في الفترة الماضية والاستعداد لدخول عش الزوجية.

وغاب محمود متولي عن قائمة مباراة فريقه الأخيرة ضد بتروجت في نصف نهائي كأس مصر والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

ونجح فريق الأهلي في التأهل إلى نهائي بطولة مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتعهما مساء السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

وصعد الأهلي لملاقاة غريمه الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يوم 21 يوليو المقبل، حيث صعد الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أسوان في نصف نهائي البطولة.