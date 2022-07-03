شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: محاولات لإنهاء أزمة القيد وديا مع الوداد.. والشعباني يطلب 226 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي الطرابيلي، أمين صندوق النادي المصري، أن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق، تمسك بطلباته المالية المبالغ فيها من أجل فسخ عقده مع النادي، رافضا كل الحلول الودية حتى الآن.

وقال الطرابيلي، في مداخلة هاتفية مع برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: الشعباني يطالب بـ45 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة، وشهرين شرط جزائي ورفض إعادة مقدم العقد الذي تم توقيعه مؤخرا بتجديد مدة التعاقد، ليصبح إجمالي ما يطلبه الشعباني 226 ألف دولار، مضيفا أن المدير الفني التونسي يحق له 45 ألف دولار فقط قيمة مستحقاته المتأخرة خاصة أنه كان قد طلب فسخ العقد بالتراضي وتمت الموافقة.

وأكد الطرابيلي أن هناك مفاوضات مع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد المغربي، من أجل الموافقة على تقسيط 50% من قيمة انتقال كاسونجو لاعب الفريق البورسعيدي، حيث كان النادي المصري قد سدد 50% من قيمة التعاقد للنادي، ولم يسدد الباقي وتم إيقاف القيد بسبب تلك المستحقات.

واختتم الطرابيلي تصريحاته مؤكدا أن هناك انفراجة في المفاوضات بين المصري والوداد الودية لإنهاء الأزمة ورفع العقوبة عن النادي قبل الانتقالات الصيفية المقبلة.