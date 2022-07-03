شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز: أبهرني التزام اللاعبين بمباراة بتروجت.. ولدينا طريق طويل للتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على بتروجت بهدفين نظيفين في أول مباراة يقودها مع الفريق الأهلي، وقال: "سعيد جدا باللاعبين الذين بذلوا جهدا وقاموا بالجري كثيرا في الملعب وأدوا بشكل قتالي وكان هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية".

وأضاف سواريز خلال المؤتمر الصحفي: "أبهرني التزام اللاعبين لأنه كان هناك التزام في بعض الأمور الدفاعية وكان هناك التزام في تنفيذ تعليمات المدرب".

وتابع: "مستقبلا سيكون الفريق أفضل بكثير ولدينا طريق طويل لتحسين الأداء، وسنعمل على تحسين الأداء على المستوى الأداء الفردي والجماعي".

واستطرد: "هناك حمل بدني ويعلم أنه يوجد ضغط مباريات، ولكن هدفه الأساسي عمل استشفاء للاعبين بسبب هذا الضغط، ومن سيكون الأفضل هم من سيشاركوا في المباريات، وهناك أمور نعمل على تصحيحها".

وأردف: "من الخطأ أن احدد الوقت الذي أحتاجه للوصول إلى المرحلة التي يتحسن فيها أداء الفريق في ظل ضغط المباريات ولعب مباراة كل 3 أيام وهناك تسلسل أفكار في التدريبات نقدر من خلالها الوصول إلى هذا الشكل".

واختتم سواريز تصريحاته قائلا: "كانت هناك إصابات في صفوف الأهلي قبل القدوم إلى هنا وهدفي التطوير في أسلوب اللعب حتى تكون هناك فكرة واضحة في أسلوب لعب الفريق، ولا يوجد لاعبون يقعون، وفي كل مباراة يكون متاح كل اللاعبين ومستقبلا سنقوم بتطوير أداء اللاعبين".