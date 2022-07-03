شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حمد يتمرد على المصري ويطلب فسخ تعاقده رغم سداد المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الفلسطيني ياسر حامد مدافع الفريق، أغلق وانقطع عن التدريبات ومعسكر الفريق ببرج العرب بعد مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدوري والتي فاز خلالها المصري بهدفين نظيفين، وذلك اعتراضا علي عدم تسلمه مستحقاته حتي نهاية يونيو الماضي.

وأكد مصدر داخل ادارة النادي أن اللاعب ارسل شكوى للنادي بصرف مستحقاته قبل يوم 29 يونيو ، الا انه عاد إلى الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أسيا، وشارك في مباراة المقاصة، وأغلق هاتفه عقب المباراة حتي يوم 30 يونيو وانقطع عن التدريبات.

وأضاف المصدر ، أن النادي المصري كان قد أودع للاعب مستحقاته قبل يوم 29 يونيو الماضي ، وابلغ جميع الجهات المسئولة عن الأمر رسميا، وابلغ بعدم القدرة علي الوصول الي اللاعب ، وانه يتمرد من اجل فسخ العقد من طرف واحد.

جدير بالذكر أن ياسر حمد انضم إلى النادي المصري في انتقالات يناير الماضي حيث شارك اللاعب في 8 مباريات مع المصري خسرها الفريق البورسعيدي، كما تسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها نهضة بركان هدف الفوز على المصري في ربع نهائي الكونفدرالية ليودع البطولة.