شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: المواجهات المباشرة تمنحنا التفوق على بيراميدز بنقاط الدوري الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على بتروجت بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس مصر والتأهل لمواجهة الزمالك في المباراة النهائية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "مباراة مهمة في نصف نهائي الكأس مع بتروجت، وأيا كان الفريق الذي تواجهه ، ولكن عليك الحذر خشية من مفاجآت الكأس وسعداء بما حققناه والفوز دفعة قوية قبل المباراة النهائية يوم 21 يوليو.

وأضاف: "لدينا مباريات مضغوطة في جدول الدوري والكأس ونسعى لتحقيق نتائج قوية فيها من أجل تحقيق البطولات التي نشارك بها.

وتابع: الأهلي متعادل مع بيراميدز في نقاط الدور الأول ولكن نتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة بعد الفوز عليه في مباراة الدور الأول".

واستطرد: "مواجهة الجونة مهمة في مشوار الدوري وعلينا العمل بكل قوة ولو وفقنا سنكون قد حققنا نتائج مهمة في المرحلة الحالية".

وعن عرض قطر القطري لشراء خدمات قال عبد الحفيظ: "بدر بانون فيه عرض وصل لآخر نقطة، ولكن الأمور النهائية مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي".