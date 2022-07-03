شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يخوض مرانه الأخير في المقاولون قبل العودة لأرسنال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد النني، نجم أرسنال الانجليزي، صورا من مرانه الأخير في نادي المقاولون العرب، قبل العودة إلى إنجلترا؛ للانضمام إلى فريقه استعدادا للموسم الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وقال النني، في تصريحات خاصة لليوم السابع خلال تكريمه الأحد الماضي بالمقاولون، عن موعد سفره إلى انجلترا والمقرر له الأحد الموافق 3 يوليو.

وحرص محمد النني طوال الأيام الماضية على خوض بعض التدريبات بنادي المقاولون، وذلك لرفع لياقته البدنية.

وتحدث الدولي المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني و المحترف في صفوف فريق آرسنال الإنجليزي مع ناشئي فريق المقاولون العرب، وحرص النني على الإجابة على تساؤلات الناشئين حيث دار حوار بين اللاعب وعدد من لاعبي قطاع الناشئين.

وقال النني إن اللاعب المصري أفضل لاعب في العالم فقط الرغبة والعمل على الاستمرار في النجاح شرط تحقيق المعجزات في عالم كرة القدم.

وأضاف النني أنه مستعد لنقل أي خبرات لناشئ المقاولون، مشيرا إلى أن أهم نصائحه في هذا الشأن هو النوم الجيد وشرب المياه بكثرة مع الاهتمام بالنظام الغذائي.

وأوضح نجم آرسنال أنه عانى في بداياته كلاعب، ولكن لا تتحقق الأحلام بدون صعاب، مؤكدًا أنه يحب فترة الناشئين في مصر ويعرف معاناتها.

ووجه أحد الناشئين سؤالًا للنني بكيفية وصوله للعالمية ليجيب: "لازم تصدق نفسك وهتوصل للعالمية، ومافيش حلم مستحيل".

واختتم النني أن نادي المقاولون من أكثر الأندية التي تمنح الناشئين فرصة للاحتراف وتهتم بهم، وهذا ما حدث معه ومع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.