شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استعانة الجهاز الطبى للأهلى بـ"حقن البلازما" لتجهيز الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، سريعا من الإصابة التى تعرض لها مؤخرا، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للنجم الفرنسي كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان خلال توقيعه على قميص نادى الزمالك، مع جمهوره.

فيريرا يمنح سيف جعفر تعليمات خاصة فى مران الزمالك اليوم

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية خاصة لسيف فاروق جعفر لاعب الوسط الشاب من أجل تنفيذها في التقسيمة الفنية التي سيخوضها الفريق خلال تدريب اليوم السبت بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

إصابة محمود جاد بكسر فى إصبع اليد وغيابه عن إنبى أمام فيوتشر

تعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، للإصابة بكسر فى إصبع اليد خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة فيوتشر، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

سموحة يتعاقد مع محمود الملك قادما من أبو قير للأسمدة فى صفقة انتقال حر

نجح مسئولو نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، فى التعاقد مع محمود الملك لاعب أبو قير للأسمدة فى أولى صفقات الفريق السكندري للموسم المقبل.

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتعهما مساء السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

أعلنت رابطة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكمام مباراتي الإسماعيلي ضد غزل المحلة وفيوتشر ضد إنبي في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة المحترفة.

حقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1 فى ختام تحديد المراكز.

استعان الجهاز الطبى للأهلى بـ"حقن البلازما" لتجهيز الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

خاض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من إصابة فى كاحل القدم.

تلقى النادي الأهلي خطاباً من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بإيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة بعد واقعة الطرد أمام سموحة بالدوري العام.

يضع مسئولو النادى الأهلى، خاصة لجنة التعاقدات، فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر لقطر القطرى، بعد رغبة اللاعب فى الرحيل عن القلعة الحمراء لتلقيه عرضاً مغرياً يحصل بمقتضاه على مليون ونصف المليون دولار فى الموسم الواحد.