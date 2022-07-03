شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: تحكيم جيد دون اللجوء للـ VAR فى لقاء الأهلى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى* بتروجت

المسابقة: دور نصف النهائي كأس مصر

النتيجة: هدفان دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود ناجى

مساعد أول: هانى عبد الفتاح

مساعد ثان: أحمد التلاوى

الحكم الرابع: عاطف حسين

حكما الـ VAR: طارق مجدى وشريف عبد الله

مباراة من المباريات السهلة، تمكن طاقم التحكيم من المرور بها بأقل الأخطاء وكانت أبرز الحالات كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 34 مطالبة بركلة جزاء لصالح بتروجت والحكم قريب من الحدث ولا توجد مخالفة والسقوط كان طبيعيا

الحالة الثانية: فى الدقيقة 42 ركلة جزاء صحيحة لصالح بتروجت نتيجة الركل الواضح من لاعب الأهلي محمد هانى.

الحكمان المساعدان: تعاون جيد من الحكام المساعدين فى الإشارة إلى حالات التسلل نتيجة التركيز والتمركز الصحيح.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة ولكن يحتاج إلى تطوير أدائه فى البعد عن مسار اللعب.

حكام الـVAR: لا توجد حالات تستدعى تدخل الـ VAR