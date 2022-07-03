7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين.

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتعهما مساء السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

أعلنت رابطة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكمام مباراتي الإسماعيلي ضد غزل المحلة وفيوتشر ضد إنبي في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة المحترفة.

حقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1 فى ختام تحديد المراكز.

استعان الجهاز الطبى للأهلى بـ"حقن البلازما" لتجهيز الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

خاض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من إصابة فى كاحل القدم.

تلقى النادي الأهلي خطاباً من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بإيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة بعد واقعة الطرد أمام سموحة بالدوري العام.

يضع مسئولو النادى الأهلى، خاصة لجنة التعاقدات، فى الساعات الحالية الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر لقطر القطرى، بعد رغبة اللاعب فى الرحيل عن القلعة الحمراء لتلقيه عرضاً مغرياً يحصل بمقتضاه على مليون ونصف المليون دولار فى الموسم الواحد.