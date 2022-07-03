شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الأهلى وبتروجت اليوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة مصر في نسختها القديمة بعد فوزه على بتروجت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمتعهما مساء السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، في أول مباراة للفريق الأحمر تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

وصعد الأهلي لملاقاة غريمه الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يوم 21 يوليو المقبل، حيث صعد الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على أسوان في نصف نهائي البطولة.

جاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، قبل أن ينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثامنة من تصويبة رائعة بيمناه على يسار محمد أبو النجا حارس مرمى بتروجت، بعد استلام تمريرة سحرية من علي معلول داخل منطقة جزاء الفريق البترولي.

وركز لاعبو الأهلي على الاستحواذ على اللعب والاحتفاظ بها أطول وقت ممكن ومحاولة نقل الكرة السريع، وتحصل بتروجت على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 21 سددها مصطفى الجمل مباشرة نحو مرمى الشناوي، ولكنها ارتطمت بحائط الأهلي وتحولت إلى ركلة ركنية.

وسدد طاهر طاهر تصويبة قوية في الدقيقة 27 على يسار أبو النجا على طريقة هدف أفشة، بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء بتروجت وسددها بينماه، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للفريق البترولي، وبنفس الطريقة أهدر محمد شريف فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 29 ولكنها مرت أعلى العارضة.

وشن لاعبو بتروجت هجمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 33 من الجبهة اليسرى، ولكنها مرت إلى الناحية اليمنى وتم لعبها ولكن بعيدا عن مرمى الأهلي، وصوب حسين الشحات تصويبة من خارج جزاء بتروجت في الدقيقة 40 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لأبو النجا.

واحتسب محمود ناجي ركلة جزاء لمصلحة بتروجت في الدقيقة 44 وتقدم مصطفى الجمل لتسديدها ولكن تصدى لها محمد الشناوي ببراعة قبل أن يبعدها ياسر إبراهيم عن مناطق الخطورة، وبعدها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وألغى حكم الراية هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 51 بتوقيع طاهر طاهر بسبب وقوع محمد شريف في مصيدة التسلل، وأعقبها احتساب تسلل آخر في الدقيقة 52 بنفس الطريقة نتيجة تواجد شريف في التسلل.

وأهدر حسين الشحات فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 63 بعدما استلم تمريرة رائعة من محمد شريف ناحية الجبهة اليسرى واختراق بها داخل منطقة الجزاء وسددها بجوار القائم الأيسر لمرمى أو النجا قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على الشحات.

كما أهدر محمد شريف فرصة هدف محقق في الدقيقة 67 عن طريق محمد شريف الذي رفض هدية علي معلول داخل منطقة جزاء بتروجت، حيث لعبها بيسراه ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أبو النجا.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 70 بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلا من محمد شريف وطاهر طاهر، وصوب حسام حسن تسديدة قوية في الدقيقة 72 من عمر المباراة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لحارس بتروجت.

وسجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72 من عمر المباراة من رأسية بارعة بعدما استغل ركنية علي معلول على الزاوية القريبة ووضعها برأسه في الزاوية البعيدة، فيما هدد صلاح محسن مرمى بتروجت بعدها بدقيقة، ولكن ارتطمت الكرة بقدم مدافع بتروجت وتحولت إلى ركنية.

وشهدت الدقيقة 79 خروج ياسر إبراهيم ونزول أيمن أشرف بدلا منه، فيما صوب أفشة تسديدة قوية في الدقيقة 80 بعد استلام عرضية رائعة من الشحات ولكن مرت أعلى العارضة.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 83 بنزول وليد سليمان وأليو ديانج بدلا من أفشة وحمدي فتحي، وهدد حسام حسن مرمى بتروجت في الدقيقة 85 بعد تدخله في الكرة، ولكن حولها أبو النجا إلى ركلة ركنية، قبل أن يبعدها مجددا من الركنية.

واستمرت سيطرة الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة في محاولة لزيادة غلة الأهداف، قبل أن تنهي المباراة بفوز الفريق الأمر وصعوده للمباراة النهائية للكأس.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات في الوسط، ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.

فيما جاء تشكيل بتروجت كالتالى: محمد أبو النجا في حراسة المرمى، هادى رياض، مصطفى محمود، سامح إبراهيم، محمد محجوب في الدفاع، محمد هشام، محمود منصور، محمد مصطفى، مصطفى جابر في الوسط، أحمد رضا، رشاد المتولى في الهجوم.