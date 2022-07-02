شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع محمود الملك قادما من أبو قير للأسمدة فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، فى التعاقد مع محمود الملك لاعب أبو قير للأسمدة فى أولى صفقات الفريق السكندري للموسم المقبل.

جاء تعاقد سموحة مع اللاعب محمود الملك فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أبو قير للأسمدة، بناءً على موافقة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للنادي السكندري.

وفى سياق آخر، صرف مجلس اداره نادى سموحة برئاسة وليد عرفات مكافأة الفوز على الأهلى بالمباراة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على تخطى عقبه كفر الشيخ فى الكأس.

وفاز فريق سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.