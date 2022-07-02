شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يسجل الهدف الثاني في شباك بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الأهلي متقدما على بتروجت بهدفين نظيفين بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء السبت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

جابت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، قبل أن ينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثامنة من تصويبة رائعة بيمناه على يسار محمد أبو النجا حارس مرمى بتروجت، بعد استلام تمريرة سحرية من علي معلول داخل منطقة جزاء الفريق البترولي.

وركز لاعبو الأهلي على الاستحواذ على اللعب والاحتفاظ بها أطول وقت ممكن ومحاولة نقل الكرة السريع، وتحصل بتروجت على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 21 سددها مصطفى الجمل مباشرة نحو مرمى الشناوي ولكنها ارتطمت بحائط الأهلي وتحولت إلى ركلة ركنية.

وسدد طاهر طاهر تصويبة قوية في الدقيقة 27 على يسار أبو النجا على طريقة هدف أفشة بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء بتروجت وسددها بينماه ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للفريق البترولي، وبنفس الطريقة أهدر محمد شريف فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 29 ولكنها مرت أعلى العارضة.

وشن لاعبو بتروجت هجمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 33 من الجبهة اليسرى ولكنها مرت إلى الناحية اليمنى وتم لعبها ولكن بعيدا عن مرمى الأهلي، وصوب حسين الشحات تصويبة من خارج جزاء بتروجت في الدقيقة 40 ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لأبو النجا.

واحتسب محمود ناجي ركلة جزاء لمصلحة بتروجت في الدقيقة 44 وتقدم مصطفى الجمل لتسديدها ولكن تصدى لها محمد الشناوي ببراعة قبل أن يبعدها ياسر إبراهيم عن مناطق الخطورة، وبعدها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

وألغى حكم الراية هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 51 بتوقيع طاهر طاهر بسبب وقوع محمد شريف في مصيدة التسلل، وأعقبها احتساب تسلل آخر في الدقيقة 52 بنفس الطريقة نتيجة تواجد شريف في التسلل.

وأهدر حسين الشحات فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 63 بعدما استلم تمريرة رائعة من محمد شريف ناحية الجبهة اليسرى واختراق بها داخل منطقة الجزاء وسددها بجوار القائم الأيسر لمرمى أو النجا قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على الشحات.

كما أهدر محمد شريف فرصة هدف محقق في الدقيقة 67 عن طريق محمد شريف الذي رفض هدية علي معلول داخل منطقة جزاء بتروجت، حيث لعبها بيسراه ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أبو النجا.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 70 بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلا من محمد شريف وطاهر طاهر، وصوب حسام حسن تسديدة قوية في الدقيقة 72 من عمر المباراة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لحارس بتروجت.

وسجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 72 من عمر المباراة من رأسية بارعة بعدما استغل ركنية علي معلول على الزاوية القريبة ووضعها برأسه في الزاوية البعيدة، فيما هدد صلاح محسن مرمى بتروجت بعدها بدقيقة ولكن ارتطمت الكرة بقدم مدافع بتروجت وتحولت إلى ركنية.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات في الوسط، ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.

فيما جاء تشكيل بتروجت كالتالى: محمد أبو النجا في حراسة المرمى، هادى رياض، مصطفى محمود، سامح إبراهيم، محمد محجوب في الدفاع، محمد هشام، محمود منصور، محمد مصطفى، مصطفى جابر في الوسط، أحمد رضا، رشاد المتولى في الهجوم.