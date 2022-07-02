شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطائرة يحتل المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1 فى ختام تحديد المراكز.

بينما حقق منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة المركز السادس فى بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 /1 فى ختام تحديد المراكز أيضا.

وفاز منتخب سيدات الكرة الطائرة على تونس بنتيجة 3 / 1 فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وكان منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول خسر من صربيا بنتيجة 3/ 1 فى إطار ربع نهائى الدورة.

وتضم قائمة السيدات كلا من اللاعبات، نهلة سامح و زينة العلمي وسارة أمين وفريدة العسقلاني وداليا المرشدي وليلى محفوظ وأية الشامي وندى معوض ومريم متولي ومريم مصطفى وسهيلة وفيق ومايا ممدوح .

وتخوض البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط منافسات قوية اليوم، السبت، على صعيد رياضات (الرماية ورفع الأثقال والكرة الطائرة وألعاب القوى وكرة السلة).

فيما كشف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تسعى للوصول إلى 40 ميدالية خلال المنافسات المتبقية.

وقال هشام حطب، إن الجمهور الجزائرى يقوم بدعم لاعبى البعثة المصرية خلال المنافسات، وهذه الإنجازات بأولمبياد طوكيو ودورة العاب البحر المتوسط لا تأتى بالصدفة.

وجاءت الميداليات عن طريق ، يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة - بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى ومحمد عبد الموجود ذهبية وزن - عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجم مصارعة حرة ومنتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية - فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه ويوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه - منتخب الفروسية فضية الفرق.

كما فازت إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى وأحمد عبد الغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال وفضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال.

فيما فاز عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة - يحيى حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة، وعبد اللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه وأحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه، وعبد الله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه و محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى وعمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة -يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة وعزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت - يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو و سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة - شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة، - علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز - ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة، ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه - يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة، هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية، عبد الرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية، نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية، أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه، عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه وبسمة عماد برونزية منافسات وزن 59 كجم للأثقال.