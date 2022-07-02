شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يسجل أول أهداف الأهلى فى شباك بتروجت.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى الهدف الأول لفريقه في شباك بتروجت بالدقيقة 7 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي بطولة النسخة القديمة من كأس مصر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:حراسة المرمى: محمد الشناوي،الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول،الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات،الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق،ويخوض الأهلي مباراة الليلة تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا للفريق.

بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالى:حراسة المرمى: محمد أبو النجا،خط الدفاع: هادى رياض،مصطفى محمود،سامح إبراهيم،محمد محجوب،خط الوسط: محمد هشام،محمود منصور،محمد مصطفى،مصطفى جابر،خط الهجوم: أحمد رضا،رشاد المتولى.















































































































