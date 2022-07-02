شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يهزم كينيا ويواصل صدارته للمجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزا كبيرا على حساب نظيره الكيني بنتيجة 72 / 39، في ثاني مبارياته بالمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

والتقى المنتخب المصري مع نظيره الكيني في الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، والمقامة حاليًا في صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وبدأ الفراعنة بقيادة مدربهم الكندي روي رانا المباراة بشكل قوي وتمكنوا من إنهاء الفترة الأولى لصالحهم بنتيجة 17/ 8، قبل أن يتواصل التفوق في الفترة الثانية التي شهدت توسيع الفارق، حيث انتهت بتفوق مصر بنتيجة 29 /9، لينتهي الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم أصحاب الأرض 47/ 16.

وواصل المنتخب المصري تفوقه في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم الفراعنة بنتيجة 61 / 31، ليستمر تفوق الفراعنة في الفترة الرابعة، لينهيها وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 72 / 39 ويواصل صدارة المجموعة الرابعة.

وتتبقى للمنتخب المصري مباراة واحدة في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم سيخوضها أمام الكونغو الديمقراطية، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد.