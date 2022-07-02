شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 2 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 2 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها عودة محمد عبد الغني مدافع الفريق للتدريبات عقب غيابه بسبب الإصابة.

عبد الشافى يخوض تدريبات خاصة فى "الجيم" استعداداً للمقاولون

خاض محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم، على هامش تدريبات الفريق الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحصل عبد الشافي على راحة من التدريبات الجماعية، نظرا لخضوعه لبرنامج تأهيلي وبدنى خاص فى الجيمانيزيوم، فى ظل معاناته من إصابة في الركبة، ويؤدي عبد الشافي برنامجا تدريبيا خاصا قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق مرة أخرى.

جهاز الزمالك يقسم اللاعبين إلى 4 مجموعات لخوض تقسيمتين

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين إلى 4 مجموعات لخوض تقسيمتين بين كل مجموعتين خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتولى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الإشراف على تقسيمة، بينما تولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الإشراف على التقسيمة الأخرى، واستغل المدير الفني التقسيمة لمنح اللاعبين تعليمات فنية حول تحركاتهم بالكرة والمراوغة في المساحات الضيقة، ولعبت المجموعات الأربع التقسيمة في الجزء الأخير من الملعب، وأصر الجهاز الفني على إجراء التقسيمة في مساحة صغيرة من الملعب.

مبابى نجم باريس سان جيرمان يوقع على قميص الزمالك.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للنجم الفرنسي كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان خلال توقيعه على قميص نادى الزمالك، مع جمهوره.

من ناحية أخرى يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

عبد الغني يشارك فى التدريبات الفنية استعدادا للمقاولون العرب

فضل البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض فى جزء من التدريبات الفنية، قبل خوضه تدريبات بدنية خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض عبدالغني جزءا من التدريبات البدنية رفقة محمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما" ثنائي الفريق، ثم حصل على راحة من التقسيمة الفنية الختامية، وتماثل عبدالغني مؤخرا للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في أنكل القدم، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل المطلوب للفترة المقبلة.

فيريرا يمنح سيف جعفر تعليمات خاصة فى مران الزمالك اليوم

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية خاصة لسيف فاروق جعفر لاعب الوسط الشاب من أجل تنفيذها في التقسيمة الفنية التي سيخوضها الفريق خلال تدريب اليوم السبت بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص المدرب البرتغالي على منح سيف جعفر تعليمات خاصة بشأن دوره في الملعب لتنفيذها في التقسيمة استعدادًا للمباريات المقبلة، ويشارك سيف جعفر في التدريبات بجبيرة في يده اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

محمود علاء يخوض المرحلة الثانية من التأهيل فى الزمالك

خاض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من إصابة فى كاحل القدم.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم، السبت، خوض علاء تدريبات تأهيلية مختلفة فى ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وانتهى محمود علاء من المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به ليقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

رمضان صبحى: الزمالك "ما يقدرش يدفع مرتبى" وأمتلك عروضا خارجية للرحيل

تحدث رمضان صبحي، نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، عن إمكانية انتقاله للزمالك الموسم المقبل، بعد ارتباط اسمه بتدعيم هجوم الفريق الأبيض. وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أنه من الصعب أن يدفع الزمالك راتبه، بالإضافة لتحمل قيمة شرائه من بيراميدز، والذى لن يطلب رقما قليلا لبيع نجمه الأول للزمالك.

وقال رمضان صبحي إنه يملك أكثر من عرض خارجي، مشدداً على أنه يدرس كل العروض لحسم مصيره، سواء بخوض تجربة احترافية جديدة أو البقاء فى بيراميدز بالموسم الجديد.

أشرف بن شرقى ينتظر خوض نهائى كأس مصر مع الزمالك قبل الرحيل

لم يحدد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، موعد الرحيل النهائى عن القلعة البيضاء، فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وسبق وأعلن رئيس النادى مرتضى منصور أن اللاعب قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة فى الدورى التركى أو القطرى.

وكشف مصدر مقرب من بن شرقى لـ"الخليج 365" أن اللاعب يفكر فى الاستمرار مع الزمالك لحين خوض نهائى كأس مصر لعام 2021، والمقرر له 21 يوليو الجارى أمام الفائز من الأهلى وبتروجت.