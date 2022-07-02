البلعوطى يقود حراسة مرمى إنبى أمام فيوتشر فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يجهز خالد خليل، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عبد العزيز البلعوطى لقيادة الفريق البترولى أمام فيوتشر، في المباراة المقرر لها غدا الأحد في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بعد إصابة محمود جاد.

وتعرض محمود جاد، للإصابة بكسر فى إصبع اليد خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية، كما يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جهود الثنائى على فوزى وإبراهيم القاضي أمام فيوتشر فى نصف نهائي كأس الرابطة سبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات.

ويعكف البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض غياب الثلاثى، خصوصا أن على فوزى وجاد من الركائز الأساسية فى تشكيلة الفريق البترولى.

ووعد مسئولو نادى إنبي اللاعبين بمكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى والتي وصل فيها الفريق البترولى إلى الدور نصف النهائي، وحفز مسئولو إنبى اللاعبين بالمكافآت المالية رغبة من النادى البترولى في التتويج بلقب كأس الرابطة في نسخته الأولى.

وخسر فريق إنبى أمام نظيره بيراميدز بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي، ويحتل إنبي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.