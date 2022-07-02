شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه منتخب الشباب وديًا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، اتفاقه مع منتخب مصر للشباب على خوض مباراة ودية مساء الاثنين المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادى لمنافسات الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الودية لتجهيز كافة عناصر الفريق ومنحهم حساسية المشاركة تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.

وكان الدراويش قد أنهي تدريباته الجماعية مساء اليوم تحضيرا لمواجهة غزل المحلة غدا الأحد على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فى إطار نصف نهائي كأس الرابطة المستحدثة لأول مرة هذا الموسم.

ومن المعروف أن منتخب مصر للشباب يضم بين صفوفه من الإسماعيلي عمر الساعي وإياد العسقلاني وحسن صابر فى إطار إستعداداته لكأس العرب والمقرر إقامته بالسعودية خلال شهر يوليو الجاري.