شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحافظ على تقدمه أمام بتروجت 1 - 0 بعد مرور 30 دقيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ الأهلي على تقدمه على بتروجت بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا باستاد القاهرة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

جاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، قبل أن ينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف التقدم للأهلي بالدقيقة الثامنة من تصويبة رائعة بيمناه على يسار محمد أبو النجا حارس مرمى بتروجت، بعد استلام تمريرة سحرية من علي معلول داخل منطقة جزاء الفريق البترولي.

وركز لاعبو الأهلي على الاستحواذ على اللعب والاحتفاظ بها أطول وقت ممكن ومحاولة نقل الكرة السريع، وتحصل بتروجت على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 21 سددها مصطفى الجمل مباشرة نحو مرمى الشناوي ولكنها ارتطمت بحائط الأهلي وتحولت إلى ركلة ركنية.

وسدد طاهر طاهر تصويبة قوية في الدقيقة 27 على يسار أبو النجا على طريقة هدف أفشة بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء بتروجت وسددها بينماه ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر للفريق البترولي، وبنفس الطريقة أهدر محمد شريف فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 29 ولكنها مرت أعلى العارضة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول في الدفاع، حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات في الوسط، ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.

فيما جاء تشكيل بتروجت كالتالى: محمد أبو النجا في حراسة المرمى، هادى رياض، مصطفى محمود، سامح إبراهيم، محمد محجوب في الدفاع، محمد هشام، محمود منصور، محمد مصطفى، مصطفى جابر في الوسط، أحمد رضا، رشاد المتولى في الهجوم.















































































































