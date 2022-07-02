شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 2-7-2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بعد طرده فى لقاء سموحة الأخير.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة بعد طرده أمام سموحة

تلقى النادي الأهلي خطاباً من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بإيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة بعد واقعة الطرد أمام سموحة بالدوري العام.

الأهلى يعالج بيرسى تاو بـ"البلازما" للتعافى من إصابة العضلة الأمامية

استعان الجهاز الطبى للأهلى بـ"حقن البلازما" لتجهيز الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

مبابى نجم باريس سان جيرمان يوقع على قميص الزمالك.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للنجم الفرنسي كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان خلال توقيعه على قميص نادى الزمالك، مع جمهوره.

فيريرا يمنح سيف جعفر تعليمات خاصة فى مران الزمالك اليوم

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات فنية خاصة لسيف فاروق جعفر لاعب الوسط الشاب من أجل تنفيذها في التقسيمة الفنية التي سيخوضها الفريق خلال تدريب اليوم السبت بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

إصابة محمود جاد بكسر فى إصبع اليد وغيابه عن إنبى أمام فيوتشر

تعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، للإصابة بكسر فى إصبع اليد خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة فيوتشر، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

الإسماعيلي يواجه منتخب الشباب وديًا الاثنين المقبل

أنهي الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، اتفاقه مع منتخب مصر للشباب على خوض مباراة ودية مساء الاثنين المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادى لمنافسات الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة.

منتخب السلة يخسر أمام الأرجنتين 50/59 فى كأس العالم للناشئين

خسر منتخب مصر لكرة السلة تحت 17 سنة أمام الأرجنتين بنتيجة 50/59 فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى إسبانيا.