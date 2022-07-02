رونالدو يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد 

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكرت صحيفة "تايمز" (Times) البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن النادي إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البالغ عمره 37 عاما يرغب بشدة في اللعب بدوري أبطال أوروبا خلال باقي مسيرته.

والتحق رونالدو بمانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي، ويرتبط مع "الشياطين الحمر" بعقد يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.

وسجل النجم البرتغالي 24 هدفا في 37 مباراة في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، ولكن ذلك لم يكن كافيا للمساهمة في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأنهى اليونايتد الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز السادس برصيد 58 نقطة، بعيدا عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.

ويسعى رونالدو للوجود مع فريق يشارك في دوري الأبطال خلال الموسم القادم، بحثا عن تعزيز أرقامه القياسية في هذه المسابقة التي يعد هدافها التاريخي برصيد 140 هدفا، وسبق له التتويج بها في 5 مناسبات سابقة.



المصدر : وكالات