الفيصلي «عالمي» بعد هبوطه بمشاركته الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم فريق الفيصلي الكروي الأول بعد هبوطه من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لدوري (يلو) بعد 12 موسما قضاها في دوري المحترفين إلى العديد من أندية العالم (الأندية الخليجية والأفريقية والأوروبية) التي هبطت وهي تحمل استمرارية المشاركات القارية كما هو واقع الآن بعد تأهله لدوري الأبطال بفوزه بكأس خادم الحرمين الموسم الماضي وتصدره مجموعته الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقا على السد القطري وناساف كارشي الأوزبكي والوحدات الأردني ليواجه فولاذ الإيراني في دور الـ16 في فبراير المقبل.

في الدوري الإقصائي كأول فريق سعودي يهبط ولديه مشاركة قارية إلى جانب حامل لقب النسخة الأخيرة (الهلال) وفريق الشباب.

ويعد الفيصلي أول ناد سعودي يشارك في دوري الأبطال الآسيوي وهو يلعب ضمن الدرجة الأدنى من المحترفين.

وربما يدفع هبوطه في التبكير في مغادرة دوري الأبطال في نسخته الحالية نتيجة لرحيل بعض محترفيه ولاعبيه المحليين بعد انتهاء عقودهم الاحترافية وتلهف بعض الأندية لالتقاطهم قبيل بدء التحضيرات الموسمية.

خليجيا:

2010-2009 فريق الإمارات الذي هبط لدوري الهواة بعدما حل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب ، إلا أنه شارك في دوري أبطال اسيا بصفته بطلا لكأس رئيس الدولة

أوروبيا:

1967-1968 نادي كارديف سيتي وصل إلى ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية وهو يلعب في الدرجة الثانية بعد فوزه بكأس إنجلترا.

1986-1987 خسر أتالانتا أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا، لكن الأخير توج بلقب الدوري أيضا وتأهل لبطولة أوروبا لأبطال الدوري 1987-1988، فيما شارك أتالانتا كبطل الكأس رغم هبوطه في نفس الموسم.

2011-2012 بيرمنجهام سيتي الإنجليزي هبط دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» وشارك بالدوري الأوروبي وكسب ناسيونال البرتغالي في مواجهة الملحق.

فياريال الإسباني شارك في دوري أبطال أوروبا نسخة 2012 هبط في نفس الموسم إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

أفريقيا:

2019 ــ 2020 ناساراوا يونايتد النيجيري لعب في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد هبوطه للدرجة الأدنى.

2021 - 2022 فريق بينجا المالي شارك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2022 رغم اللعب في دوري الدرجة الثانية بعد حصوله على الكأس المحلية.