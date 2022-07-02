الأخضر الشاب يواصل استعداداته في معسكر أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاما لكرة القدم أمس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من يوليو الحالي، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها أبها في 20 يوليو الحالي.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبق خلالها اللاعبون مرانا تكتيكيا، أعقبه العمل على تمارين مخصصة.

يذكر أن قرعة بطولة كأس العرب أسفرت عن وجود المنتخب على رأس المجموعة الأولى مع منتخبي العراق وموريتانيا.