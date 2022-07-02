الأخضر الشاب يواصل استعداداته في معسكر أبها

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وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبق خلالها اللاعبون مرانا تكتيكيا، أعقبه العمل على تمارين مخصصة.يذكر أن قرعة بطولة كأس العرب أسفرت عن وجود المنتخب على رأس المجموعة الأولى مع منتخبي العراق وموريتانيا.
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