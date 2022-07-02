شكرا لقرائتكم خبر منتخب السلة يهزم إندونيسيا في تصفيات كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتعامل الأخضر بشكل رائع مع المباراة، وقدم مستوى مميزا خاصة في الفترة الرابعة التي شهدت تحولا وتغيرا في مسار اللقاء، وسط أفضليته رغم تفوق المنتخب الإندونيسي في الفترتين الأولى والثانية، إذ أدى اللاعبون مباراة جيدة خاصة في الجانب الدفاعي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره الإندونيسي 69 - 67 في اللقاء الذي أقيم أمس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن تصفيات كأس العالم.وتعامل الأخضر بشكل رائع مع المباراة، وقدم مستوى مميزا خاصة في الفترة الرابعة التي شهدت تحولا وتغيرا في مسار اللقاء، وسط أفضليته رغم تفوق المنتخب الإندونيسي في الفترتين الأولى والثانية، إذ أدى اللاعبون مباراة جيدة خاصة في الجانب الدفاعي.

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب السلة يهزم إندونيسيا في تصفيات كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.