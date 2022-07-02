كابوس الهبوط يطارد الاتفاقيين 7 سنوات

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وعاد الاتفاق مره أخرى الموسم الماضي للصراع من أجل النجاة من الهبوط، وتمكن من الفوز على الفيحاء في الجولة الأخيرة بهدف يتيم ليتنفس الصعداء بالبقاء في دوري المحترفين.غربلة شاملة
بدأت الإدارة الاتفاقية بإجراء غربلة شاملة بالفريق وخاصة على مستوى اللاعبين الأجانب بدءا من الحارس الجزائري رايس أمبولحي ولاعب الوسط السوفاكي فيليب كيش، والظهير الأيسر الجزائري أيوب علاوي، وكذلك المهاجم الفرنسي يوسف نياكيتي، إضافة لعدد من اللاعبين المحليين في خطوة تهدف إلى تحسين اختيار العناصر الأجنبية والمحلية لترك بصمة إيجابية قبل نهاية فترة ولايتها الثانية.
النجاة من الهبوط عربون كارتيرون
في خطوه شهدت ردود فعل متباينة من الجماهير الاتفاقية، قامت إدارة الاتفاق بالتجديد لمدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون حتى 2023، لقيادة الفريق بالموسم المقبل بهدف الاستقرار الفني عقب مرحلة التخبط الفنية التي عاشها الفريق نظير تولي أربعة مدربين أشرفوا على تدريب الفريق بالموسم الماضي بدءا من الوطني خالد العطوي ومرورا بالصربي فلادان ميلويفيتش، إضافة للوطني المؤقت أحمد الحنفوش.
خمسة أجانب على رادار الاتفاق
تواصل الإدارة الاتفاقية مساعيها بالتعاقد مع خمسة لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجلب مدافع وظهير أيسر ولاعب محور ارتكاز، ومهاجم صريح، مع الإبقاء على الثلاثي التونسي نعيم السليتي والألماني أمين يونس، والسويدي روبن كوايسون.
محصلة إدارة الاتفاق:
- 2016-2015 (الدرجة الأولى)
- 2017-2016 المركز 11(28 نقطة)
- 2018-2017 المركز 4 (33نقطة)
- 2019-2018 المركز11 (33نقطة)
- 2020-2019 المركز 8 ( 48 نقطة)
- 2021-2020 المركز 5 (47 نقطة)
- 2022-2021 المركز 11 (34 نقطة )
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