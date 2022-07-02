4 أحداث تدخل الموسم الرياضي متحف التاريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهمت 4 أحداث كروية في دخول الموسم الكروي الحالي، متحف التاريخ من أوسع أبوابه، وجعلته الأكثر تفردا على مدار العقود الأخيرة للمسابقة المحلية.

وشهد الموسم الأطول في تاريخ الرياضة السعودية بعد أن بدأ في 11 أغسطس2021، واختتم قبل أيام، إثارة كبيرة لم تحدث في أي موسم آخر حيث إنها حدثت للمرة الأولى.

يعتبر الهلال أول فريق يحقق اللقب لثلاث مرات متتالية وبعد أن كان الهلال بعيدا وبفارق اكثر من 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر استطاع أن يقلب الطاولة ويتوج بالبطولة بفارق نقطتين عن الاتحاد حيث حقق الهلال العلامة الكاملة 18 نقطة من آخر 6 مباريات، في حين لم يحقق الاتحاد سوى 8 نقاط من أصل 18 نقطة من آخر 6 مباريات.

إيغالو ينقش اسمه

نجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في نقش اسمه في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حيث يعتبر أول لاعب نيجيري يتوج هدافا للدوري السعودي حيث سجل 24 هدفا بواقع (12) هدفا مع الهلال و(12) مع الشباب، حيث كان قد انتقل في الفترة الشتوية من الشباب إلى الهلال ويذكر أن إيغالو لعب 31 مباراة في الدوري بزيادة مباراة عن كل اللاعبين حيث لعب مع الشباب جميع مباريات الدور الأول ليلتحق بعد ذلك بالهلال الذي كان يملك مباراة مؤجلة من الدور الأول.

هبوط تاريخي للأهلي

أول هبوط من نوعه ليس للأهلي بشكل خاص بل لواحد من الفرق (الأربعة الكبار) حيث إن هبوط الأهلي هو الأول من نوعه في تاريخ الكرة السعودية، حيث لم يسبق لأي من الأندية الكبار (الأهلي والهلال والنصر والاتحاد) هذا الأمر لكن مع إدارة ماجد النفيعي ومدير الفريق موسى المحياني صاحب مشروع (DNA) تجرع الأهلي مرارة الهبوط لأول مرة في تاريخه مع العلم أن الأهلي كان قد حقق لقب الدوري قبل سبع مواسم وتحديدا في دوري 2015-2016.

الفيحاء بطل الكأس

وعلى صعيد مسابقة كأس الملك حقق اللقب فريق الفيحاء (مفاجأة الموسم) وهو أول لقب له في تاريخه، وواكب هذا الإنجاز حصوله على لقب صاحب أقوى خط دفاع في الدوري حيث لم تهتز شباكه سوى 24 مرة وهو الأمر الذي مكنه من البقاء في الدوري للموسم الثاني على التوالي حيث كان قد صعد لدوري المحترفين العام الماضي.