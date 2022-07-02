نيمار يمدد مع سان جيرمان موسمين إضافيين

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وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن نيمار جدد في العام الماضي عقده مع باريس سان جيرمان حتى العام 2025، لكن العقد تضمن بندا يسمح بتمديده لموسمين إضافيين بشكل تلقائي بحلول الأول من يوليو 2022 وفق بعض الشروط، التي حددها نادي العاصمة الفرنسية ولم يتم الكشف عنها.وذكرت الصحيفة، أن نيمار أصبح مرتبطا مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى العام 2027، مشيرا إلى أن محيط نيمار رحب واستحسن هذا لتمديد التلقائي لعقد النجم البرازيلي.
في المقابل، فإن هذا التمديد قد يكون محبطا لإدارة باريس سان جيرمان، التي كانت ترغب وفقا لتقارير إعلامية فرنسية وإسبانية، للتخلص من نيمار ومن راتبه الضخم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والحصول على مبلغ محترم من بيعه.
وسيسمح هذا التمديد التلقائي للنجم البرازيلي بالبقاء مع نادي العاصمة الفرنسية لفترة أطول، حيث سيحاول تحقيق البطولة التي جاء من أجلها وهي دوري أبطال أوروبا.
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