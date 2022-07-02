شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يعلن تشكيل بتروجت لمواجهة الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لـ بتروجت، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي بطولة النسخة القديمة من كأس مصر.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو النجا

خط الدفاع: هادى رياض،مصطفى محمود،سامح إبراهيم،محمد محجوب

خط الوسط: محمد هشام،محمود منصور،محمد مصطفى،مصطفى جابر

خط الهجوم: أحمد رضا،رشاد المتولى

بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.