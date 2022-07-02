شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتفقد أرضية استاد القاهرة قبل مباراة الأهلى وبتروجت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، على تفقد أرضية استاد القاهرة فور الوصول إلى الملعب استعدادًا لمباراة بتروجت، التى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد القاهرة، منذ قليل، استعدادًا لمباراة بتروجت في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وأعلن البرتغالي ريكادو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة بتروجت وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.