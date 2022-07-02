شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يشارك فى التدريبات الفنية استعدادا للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض فى جزء من التدريبات الفنية، قبل خوضه تدريبات بدنية خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض عبدالغني جزءا من التدريبات البدنية رفقة محمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما" ثنائي الفريق، ثم حصل على راحة من التقسيمة الفنية الختامية، وتماثل عبدالغني مؤخرا للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في أنكل القدم، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه بالشكل المطلوب للفترة المقبلة.

فيما منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق تعليمات فنية خاصة لسيف فاروق جعفر لاعب الوسط الشاب من أجل تنفيذها في التقسيمة الفنية التي سيخوضها الفريق خلال تدريب اليوم السبت بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص المدرب البرتغالي على منح سيف جعفر تعليمات خاصة بشأن دوره في الملعب لتنفيذها في التقسيمة استعدادا للمباريات المقبلة، ويشارك سيف جعفر في التدريبات بجبيرة في يده اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز.

فيما خاض محمود علاء مدافع الفريق المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به في ظل معاناته من إصابة في كاحل القدم، وشهدت تدريبات الزمالك اليوم ، خوض علاء لتدريبات تأهيلية مختلفة في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، وانتهى محمود علاء من المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به ليقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 12 يوليو الجاري.