شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحصل على توقيع أحمد عيد لاعب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد عيد لاعب فريق الأوليمبي من الانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حصل مسئولو زعيم الثغر على توقيع اللاعب ويتبقى فقط الرتوش النهائية لإنهاء الصفقة.

وبات أحمد عيد أولى صفقات الاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى فى إطار سياسة لجنة الكرة بخبرات إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى وعضو اللجنة في التنقيب عن المواهب والاعتماد عليها في تغذية الفريق الأول.

من ناحية أخرى، عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية، غدا السبت، بعد الراحة التي منحها عماد النحاس للاعبين، عقب الفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب عماد النحاس لاعبيه بمواصلة الانتصارات، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدورى العام، وذلك بالفوز على سيراميكا المقبلة المقرر لها 14 يوليو الجاري، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى يخضع الأنجولى مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لأشعة على العضلة الأمامية، الأحد، للاطمئنان على مدى تماثله للشفاء، بعد المزق الذى تعرض له خلال الأيام الماضية وأبعده عن تدريبات سيد البلد.

كما قام عمرو الاشلم، رئيس الجهاز الطبي بنادي الاتحاد السكندري، بتركيب مثبت قدم للاعب فوزي الحناوي، لاعب الفريق، ومنحه 3 أسابيع راحة سلبية عقب الشرخ الذى أصيب به في مباراة المقاصة قبل الماضية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.