شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام بتروجت.. عبد المنعم والسولية والشحات أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكادو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة بتروجت، التى تقام بعد قليل باستاد القاهرة، فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، رامي ربيعة وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن وكريم فؤاد وزياد طارق.