شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يقسم اللاعبين إلى 4 مجموعات لخوض تقسيمتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين إلى 4 مجموعات لخوض تقسيمتين بين كل مجموعتين خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتولى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الإشراف على تقسيمة، بينما تولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الإشراف على التقسيمة الأخرى، واستغل المدير الفني التقسيمة لمنح اللاعبين تعليمات فنية حول تحركاتهم بالكرة والمراوغة في المساحات الضيقة، ولعبت المجموعات الأربع التقسيمة في الجزء الأخير من الملعب، وأصر الجهاز الفني على إجراء التقسيمة في مساحة صغيرة من الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها يوم 12 يوليو الجاري.