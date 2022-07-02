الأهلى يعالج بيرسى تاو بـ"البلازما" للتعافى من إصابة العضلة الأمامية

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الطبى للأهلى بـ"حقن البلازما" لتجهيز الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق سريعاً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً، وكانت عبارة عن مزق فى منشأ العضلة الأمامية.

واشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته فى أحد تدريبات الفريق الأخيرة التى سبقت مباراة بيراميدز فى كأس مصر، وبعد إجراء أشعة تبين تعرضه ‏لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى ثلاثة أسابيع.‏

وغاب بيرسي تاو عن مباراتى الأهلي الأخيرتين أمام بيراميدز فى كأس مصر وسموحة فى الدوري اللتين انتهيتا بالفوز 2/1 فى الأولى والخسارة في الثانية 2-3.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت اليوم، السبت، في نصف نهائي بطولة كأس مصر باستاد القاهرة.