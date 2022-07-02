شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود جاد بكسر فى إصبع اليد وغيابه عن إنبى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، للإصابة بكسر فى إصبع اليد خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة فيوتشر، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جهود الثنائى على فوزى وإبراهيم القاضي أمام فيوتشر فى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة؛ بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات.

ويعكف البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض غياب الثلاثى، خصوصا أن على فوزى وجاد من الركائز الأساسية فى تشكيلة الفريق البترولى.

ووعد مسئولو نادى إنبي اللاعبين بمكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى والتي وصل فيها الفريق البترولى إلى الدور نصف النهائي، وحفز مسئولو إنبى اللاعبين بالمكافآت المالية رغبة من النادى البترولى في التتويج بلقب كأس الرابطة في نسخته الأولى.

وخسر فريق إنبى أمام نظيره بيراميدز بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي،ويحتل إنبي المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 23 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 29 هدفا.