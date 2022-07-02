شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت لا يعرف الفوز على الأهلى قبل موقعة الكأس.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر

التقى الأهلى وبتروجت فى 24 مباراة ( 21 في الدوري + 3 بالكأس) قبل صدام الليلة، حقق الأهلى الفوز فى 19 لقاءً وانتهت 5 مباريات بالتعادل، ولم يتذوق الفريق البترولى طعم الانتصار على المارد الأحمر الذى سجل 50 هدفاً وتلقت شباكه 12، ويعد عماد متعب هداف مواجهات الأهلى وبتروجت برصيد 5 أهداف.



مواجهات الأهلى وبتروجت

فاز الأهلى برباعية على بتروجت 4 مرات مواسم (2006 -2007) - (2008 -2009) - (2013 -2014) – ( 2019 -2020).

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبتروجت 1.43 مليون يورو.