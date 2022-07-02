شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يلقى المحاضرة الأخيرة على لاعبى الأهلي قبل مواجهة بتروجت بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، محاضرة أخيرة مع لاعبيه منذ قليل قبل التحرك إلى ملعب مباراة بتروجت المحدد لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وعقد سواريز المحاضرة الفنية فى السادسة والنصف مساءً بفندق الإقامة، قبل التحرك إلى الاستاد لمواجهة بتروجت استعدادا لخوض المباراة فى التاسعة مساءً.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا للفريق.

وخاض الأهلي تدريباته اليومين الماضين تحت قيادة سواريز قبل أن يُعلن الأخير عن القائمة التى دخلت معسكرا مغلقا أمس؛ استعداداً لخوض مباراة الليلة.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة بتروجت كلاً من: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.

وخلال تقديمه لوسائل الإعلام أمس، الجمعة، أكد سواريز أنه سعيد بتولي مهام تدريب الفريق، في ظل جماهيره الغفيرة التي تعشق النادي وترتبط به بشكل كبير.

وأوضح أنه يملك انطباعات إيجابية عن جماهير الأهلي ودورها في تحقيق البطولات، ويتمنى أن يلعب الفريق مبارياته أمام أعداد غفيرة من الجماهير.

وأضاف سواريز أنه يعرف جيدا الدور الذي يقوم به جمهور الأهلي في تحفيز اللاعبين ومنحهم دوافع كبيرة للمنافسة على البطولات، وأنه يقدر جيداً هذا الدور.

ووجه سواريز رسالة إلى جماهير الأهلي تعهد فيها بتحقيق الفوز مع الأداء الأفضل خلال الفترة المقبلة، وأن يعمل كل أفراد الجهاز الفني ومعهم اللاعبين على إسعاد مشجعي الفريق.