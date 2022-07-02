شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يشرف على اختبارات الناشئين فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام اليوم قطاع الناشئين لكرة القدم بقيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بمقر نادي المقاولون العرب اليوم اختبارات لمواليد 2010 , 2011 ,2012 على ملعب زمزم بمقر النادي بالجبل الاخضر.

وأشرف على اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب نخبه من صفوة مدربي كرة القدم جاء، على رأسهم محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، وكل من: محمد رجب وحمدى سكلا وعبد العزيز مصطفي زيزو وسكرى.

وكانت اختبارات ناشئي المقاولون العرب لكرة القدم قد بدأت فعالياتها فى الثامنة والنصف صباح اليوم، واستمرار حتى ظهر اليوم.

وقام فريق مواليد 2010 بتقديم مباراة ممتازة أمام لجنة الأختبارات واحرزوا خلال تلك المباراة 5 أهداف مقابل لا شيئ للفريق المنافس وضم الفريق نخبة من اللاعبين المتميزين فنيا وبدنيا ومهاريا وكانوا يتميزوا بروح الفريق القوي المتحد علي قلب رجل واحد وهم كل من: ياسين محمد محمود على وعبد الرحمن مصطفي ومعتز وفزاع ومحمد علي ومروان حارس مرمى.

وأشاد جميع الحضور بفريق 2010 الذى أظهر مهارات متميزة نتيجه جهود مدربهم وجهازهم الفني والإداري وجهود قطاع الناشئين برئاسة محمد رضوان.