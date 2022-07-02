شكرا لقرائتكم خبر عن مبابى نجم باريس سان جيرمان يوقع على قميص الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للنجم الفرنسي كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان خلال توقيعه على قميص نادى الزمالك، مع جمهوره.

من ناحية أخرى يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء بعض التبديلات على تشكيل الفريق فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويأتى فى مقدمة التبديلات مشاركة التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن عقب فترة طويلة من الغياب؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر الذى يدفعه لتغيير خطة اللعب، ليعود إلى خطة 4/3/3، بعدما كان يشارك بخطة 3/5/2 في المباريات الأخيرة.

وطالب فيريرا اللاعبين بمواصلة التركيز والاجتهاد استعدادا لما هو قادم، مؤكداً ثقته التامة فيهم من أجل تنفيذ المطلوب وتحقيق الأهداف المطلوبة، ومواصلة مسيرة الانتصارات الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة فيريرا فريق المقاولون العرب بالفيديو عبر مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق قبل مواجهته فى الجولة الـ24 للدورى، والتى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين الفريقين نظرا للموقف السيئ لذئاب الجبل بجدول الترتيب، خاصة أنه يعانى من الهبوط للقسم الثانى.

وحذر فيريرا لاعبيه خلال الأيام الماضية من قوة المباريات، خاصة مع الأندية التى تصارع من أجل البقاء، مؤكدا أنهم سيخوضون اللقاءات بكل شراسة من أجل حصد أى نقطة تعينهم على البقاء بجدول الترتيب فى ظل المنافسة المشتعلة بالدورى بين أكثر من نادٍ.

ويرفض فيريرا المساس بالتشكيل الأساسى خلال المباريات المقبلة، لذا فمن المتوقع أن يجد بعض اللاعبين العائدين من الإصابة صعوبة فى دخول التشكيلة الأساسية، مثل محمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد فى ظل رغبة المدير الفنى فى ثبات التشكيل الذى يحقق له النتائج المرجوة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.