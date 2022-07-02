شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات أوجستى بوش مع سلة الأهلى بعد تمديد عقده موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى تمديد تعاقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم الجديد، ما فتح باب الإنجازات مجدداً أمام فريق السلة الأحمر بالموسم الجديد، وذلك فى ضوء النجاحات التى حققها الفريق تحت قيادته بعد الفوز ببطولات «دوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة، والبطولة العربية للأندية».

وأشاد مسئولو الأهلى بما قدمه أوجستي مع الفريق منذ توليه المسئولية، بعدما قدم موسما تاريخيا توج خلاله الفريق بكل البطولات التي شارك بها، لافتا إلى أنه رحب بتمديد تعاقده مع النادي لفترة طويلة رغم تلقيه العديد من العروض، وذلك تقديرا للعلاقة المميزة التي تجمعه بمسئولي الأهلي وجماهيره.

دون الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلى، اسمه بحروف من ذهب في سجلات شرف القلعة الحمراء، بعدما حقق طفرة مميزة لسلة الفريق الأحمر وقادهم لحصد 5 ألقاب، كان أخرها لقب دورى السوبر بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/75 فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ونجح الإسبانى أوجستى بوش فى التتويج مع الفريق بالبطولة الخامسة، حيث سبق وتوج مع الأحمر بـ4 بطولات مختلفة، هى البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، بالإضافة إلى بطولة منطقة القاهرة، وآخر بطولة كانت هى كأس مصر والتى توج بها على حساب الاتحاد السكندرى أيضا لتكون بطولة دورى السوبر هى اللقب الخامس فى مسيرة أوجستى مع الأهلى.

وتولى أوجستى تدريب الأهلى منتصف أغسطس الماضى، وقاد الفريق خلال بطولة منطقة القاهرة وتوج بلقبها بعد التغلب على الجزيرة في النهائي بالمباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي، كما توج فى أكتوبر الماضى بلقب البطولة العربية التى استضافها نادى الاتحاد السكندرى، كأول لقب عربى فى تاريخ النادى الأهلى، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تم خوضها، حيث تغلب على كل من حضر موت وداد بوفاريك، والفتح السعودى وبيروت اللبناني، والاتحاد السكندرى، والكويت الكويتى.

وفى نوفمبر توج مع الأحمر بلقب بطولة دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 67/68 لتكون ثالث بطولة يتوج بها الفريق الأحمر مع الخواجة الإسبانى الذى استطاع أن ينتشل الأهلى من كبوته فى السلة، والتى كان ينافس على التواجد بالمربع الذهبى بها على مستوى بطولة السوبر ليستحق لقب المنقذ للسلة فى القلعة الحمراء، وفى أبريل الماضى توج أوجستى ببطولة كأس مصر على حساب الاتحاد السكندرى، وأخيرا بطولة السوبر.