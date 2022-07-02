شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلي فى كأس مصر قبل مواجهة بتروجت الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره بتروجت فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر "النسخة القديمة"، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى وحصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك فى 21 يوليو الجارى.

وافتتح الأهلى مشواره فى كأس مصر بالفوز على النصر بهدفين مقابل هدف، وتفوق على إنبى بهدف دون رد، ثم أطاح بنظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف ليضرب موعداً مع بتروجت.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبتروجت فى نصف نهائى كأس مصر اليوم السبت مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.