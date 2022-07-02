شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج قرعة بطولة العالم لكرة اليد فى بولندا والسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل قرعة بطولة العالم المقبلة لكرة اليد 2023 ببولندا والسويد بدون الخمس منتخبات الأفريقية والمقرر تأهلها من بوابة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو. وجاءت القرعة كالتالى : المجموعة الأولى إسبانيا مونتنيجرو تشيلى إيران المجموعة الثانية فرنسا بولندا السعودية سلوفينيا المجموعة الثالثة السويد البرازيل ثان أفريقيا أوروجواي . المجموعة الرابعة ايسلندا البرتغال المجر كوريا المجموعة الخامسة المانيا قطر صربيا خامس أفريقيا المجموعة السادسة النرويج مقدونيا الأرجنتين هولندا المجموعة السابعة أول أفريقيا كرواتيا ثالث أفريقيا أمريكا المجموعة الثامنة الدنمارك بلجيكا البحرين رابع أفريقيا

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