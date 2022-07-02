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منتخب السلة يخسر أمام الأرجنتين 50/59 فى كأس العالم للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة السلة تحت 17 سنة أمام الأرجنتين بنتيجة 50/59 فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى إسبانيا.

 

وقدم منتخب مصر بقيادة مدربه عمرو أبو الخير عرضًا قويًا فى أول منافسة دولية له، وكان قريبًا من العودة فى النتيجة ولكن تفاصيل قليلة أنهت المباراة بهذه النتيجة.

 

الربع الأول من المباراة كان متقاربًا جدًا بين المنتخبين فى الأداء والنتيجة، حيث انتهى بتفوق الأرجنتين بنتيجة 16/18 ، قبل أن يتمكن الأخير من توسيع الفارق في الفترة الثانية التي انتهت بتفوقه بنتيجة 9/14 .

 

فى الفترة الثالثة حاول منتخب مصر استعادة توازنه، لكنها انتهت بتفوق الأرجنتين 10/14، ولكن تمكن شباب الفراعنة في الفترة الرابعة من انهاء الـ 10 دقائق الأخيرة بتفوقهم بنتيجة 13/15، إلا أن المباراة انتهت بفوز الأرجنتين 50/59.

 

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بكأس العالم رفقة كل من: أستراليا، الأرجنتين، وبولندا، ويواجه نظيره الأسترالي في مباراة الجولة الثانية غدًا الأحد.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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