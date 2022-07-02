شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة المحلة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، قائمة لاعبيه التى ستغادر محافظة الإسماعيلية مساء اليوم فى طريقها إلى القاهرة للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لملاقاة غزل المحلة.

ويواجه الإسماعيلي فريق المحلة غدا فى السادسة مساءً على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولي.

وضمت القائمة 22 لاعبا وهم ..

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم

فى خط الدفاع .. أحمد أيمن ومحمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني

فى خط الوسط .. عمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسه وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي

فى خط الهجوم .. محمد الشامي وحازم مرسي وخالد النبريصي

جدير بالذكر أن الإسماعيلي صعد إلى هذا الدور بعدما احتل قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد الفوز على سموحه والجونة والتعادل مع الأهلي والبنك الأهلي والمقاولون العرب.